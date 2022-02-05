SEO специалист Максим Криппа
Максим Криппа - MaximOff.art - SEO студия

Наше SEO продвижение - 

Ваши МАКСИМальные результаты

SEO продвижение от студии Максима Криппы - Maximoff.art - ваш уверенный шаг вперед. Закажите услуги продвижения или контекстной рекламы и получите клиентов уже сегодня ...

SEO продвижение

МАКСИМально качественные и быстрые результаты в Google и Яндекс с помощью нашей студии maximoff.art 

Контекстная реклама

Нет времени на SEO или хотите параллельно заказать клиентов сразу? Для вас услуги контекстной рекламы.

Веб-аналитика

Привлекайте больше клиентов с помощью анализа данных. Посмотрите кто, что и как делает на вашем сайте.

Создание сайтов

Если вам еще нечего продвигать - закажите создание уже оптимизированного сайта.

Наше продвижение в GOOGLE

Ваши ПОЗИЦИИ в ТОПе


Имея более чем семилетний опыт в интернет маркетинге CEO MaximOff.art - Максим Криппа - собрал лучшую команду специалистов, которая сможет надолго закрепить ваш сайт на первых строчках поисковых систем на любом рынке и в любой стране мира.


Комплексное SEO продвижение

Качественное и комплексное SEO продвижение от Максима Криппы и специалистов студии MaximOff.Art включает в себя все возможные инструменты.

SEO аудиты сайтов \ бизнеса

SEO аудит необходим как бизнесу в целом, так и сайту в частности. Нужно знать, что мешает вашему продвижению и как занять ТОП не покупая ссылки.

SEO для интернет магазинов

Комплексное продвижение интернет магазинов включает в себя SEO, контекстную рекламу, размещение на маркетплейсах, а также работу с новой ЦА.

Новые точки роста для SEO

Думаете исчерпали все идеи? Это не так. Наши специалисты смогут найти для вас новые потрясающие идеи, которые вдохнут новую жизнь в ваши сайты.

Продвижение новых сайтов

Если сайту менее одного года, то к мену могут применяться ограничения в поисковой системе. Максим Криппа знает как продвинуть любой сайт, даже если ему 3 дня.

Прозрачная отчетность по SEO

Мы работаем на результат. Ежемесячно мы присылаем прозрачные отчеты о проделанной работе, потраченных средствах. Четко разделяем бюджет и ресурсы.

Наша аналитика и опыт

Ваши ФИНАНСОВЫЕ победы

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МАКСИМ КРИППА | CEO MaximOff.art

Максим Криппа

Этапы продвижения сайта

Технический SEO аудит

Всесторонняя оценка и анализ технического состояния сайта - это первое, на что обращают внимание SEO специалисты студии Максима Криппы MaximOff.ART, ведь скорость загрузки сайта и всех страниц, показатели качества страниц и изображений, скрытые редиректы и прочие ошибки в технической оптимизации - это основное, за что сайт не будет получать высоких позиций в выдаче Google.

Внутренняя оптимизация

Внутренняя оптимизация - это комплексная работа со всеми страницами сайта, после того как составлено ядро и все тексты вычитаны и исправлены. Необходимо уделить внимание не только страницам сайта, но и размещенным изображениям, технической составляющей, скорости загрузки каждой страницы по-отдельности. Качественная оптимизация сайта - это ваш билет в ТОП.

Семантическое ядро

Семантическое ядро - фундамент вашего продвижения. К подбору поисковых запросов и подсказок специалисты студии MaximOff.art относятся со всей ответственностью и осторожностью. От объема семантического ядра зависит то, как страницы ранжируются в результатах поиска. После формирования семантического ядра все запросы кластеризируются по группам

Внешняя оптимизация

Следующим шагом после внутренней оптимизации сайта - внешняя оптимизация. Необходимо заявить о своем сайте и своем бизнесе. Внешняя оптимизация сайта - один из самых сложных этапов в продвижении, т.к. работа происходит со сторонними ресурсами: отзовики, блогпостинг, размещение упоминаний в интернете на других сайтах - все это внешнее продвижение.

Анализ текстов

После составления семантического ядра приходит очередь редактуры, а иногда и полного переписывания текстов в соответствии с кластерами поисковых запросов. Опытные редакторы студии продвижения сайтов Максима Криппы MaximOff.art проведут вычитку всех страниц на вашем сайте и предложат улучшения, которые удовлетворят любого пользователя.

Контроль результатов

По мере получения результатов необходимо их контролировать и улучшать. После первого этапа оптимизации SEO специалисты MaximOff.art анализируют полученный результат, ищут новые кластеры и точки входа, увеличивают количество страниц и ключевых слов на продвигаемом сайте. Мы работаем на результат.

РЕАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ о работе MaximOff.ART

Наши клиенты уже более 7-ми лет получают результаты от работы Максима Криппы и других специалистов

АО «MedNet»‎ благодарит компанию MaximOff.ART и лично Максима Криппу за работу по продвижению сайта MedNet.net в поисковых системах Яндекс и Google. 
Медицинский центр "МедNet"
Эвелина Мартин CEO "MedNet"
Что сказать о работе студии МаксимОфф? Гарантированный результат! Мы обратились за созданием и продвижением сайта под ключ и не пожалели
Служба доставки "Деливери Центр"
Андрей Губин Директор "Deliver"
Охранное агентство "Секьюрити" благодарит МаксимОфф.АРТ и лично Максима Криппу за работу над продвижением сайта в поисковых системах. Лучшие результаты!
Охранная фирма "Секьюрити"
Данил Никифоров СМО "Секьюрити"

ВЫБЕРИ ЛУЧШЕГО СПЕЦИАЛИСТА из команды супергероев

Над проектом будут работать как выбранные специалисты, так и вся команда "под ключ"

Максим Криппа
Максим Криппа CEO MaximOff.ART
Александр Булатов
Александр Булатов Wordpress Developer
Алиса Савченко
Алиса Савченко HR Manager
Татьяна Столбова
Татьяна Столбова SERM \ SEO специалист
Стартовые тарифные планы

ВЫБЕРИ ТАРИФНЫЙ ПЛАН для начала работы

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Стартовый набор

$650

  • SEO Аудит
  • Анализ юзабилити
  • Структура сайта
  • Семантическое ядро
  • Базовая оптимизация сайта
Выбрать план

Базовый план

$1450

  • SEO аудит
  • Семантическое ядро
  • Редактура текстов \ кода
  • Проработка ссылочного профиля
  • 30 часов консультаций SEO GURU
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профессиональный план

$2600

  • SEO и Юзабилити аудиты
  • Технические правки сайта
  • Переписывание текстов
  • Семантическое ядро для всех страниц
  • Все необходимые работы по SEO
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